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В Атнинском районе РТ легковой автомобиль сбил женщину-пешехода, она погибла
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Сегодня вечером в Атнинском районе Татарстана автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу там, где этого делать нельзя. Женщина погибла на месте ДТП.
За рулем KIA находился 23-летний водитель. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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