В Атнинском районе РТ легковой автомобиль сбил женщину-пешехода, она погибла

Сегодня вечером в Атнинском районе Татарстана автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу там, где этого делать нельзя. Женщина погибла на месте ДТП.

За рулем KIA находился 23-летний водитель. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.



