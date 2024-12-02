news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 2 декабря 2024 23:25

В Атнинском районе РТ легковой автомобиль сбил женщину-пешехода, она погибла

Скопировать ссылку

Сегодня вечером в Атнинском районе Татарстана автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу там, где этого делать нельзя. Женщина погибла на месте ДТП.

За рулем KIA находился 23-летний водитель. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.


#в дтп погибла женщина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100