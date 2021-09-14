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14 сентября 2021  09:45
Полина Шевчук

В Атнинском районе республики назначен новый прокурор

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На должность прокурора Атнинского района приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен советник юстиции Ильнур Муртазин.

Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

 

Фото: © Прокуратура РТ

Ильнур Муртазин родился в Актанышском районе РТ в селе Старое Байсарово.

Выпускник Московского гуманитарно-экономического института по специальности «юриспруденция».

Свой трудовой путь в надзорном ведомстве начал в 2006 году в должности помощника прокурора Муслюмовского района. Восемь лет – с 2010 по 2018 год – занимал пост заместителя Азнакаевского городского прокурора. Последние три года был помощником прокурора Республики Татарстан по организационным вопросам и контролю исполнения.

Напомним, ранее занимавшая эту должность Нурия Сабирзянова возглавила прокуратуру Тюлячинского района.
 

#Прокуратура РТ #кадровые назначения #новый прокурор
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