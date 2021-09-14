В Атнинском районе республики назначен новый прокурор
На должность прокурора Атнинского района приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен советник юстиции Ильнур Муртазин.
Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.
Ильнур Муртазин родился в Актанышском районе РТ в селе Старое Байсарово.
Выпускник Московского гуманитарно-экономического института по специальности «юриспруденция».
Свой трудовой путь в надзорном ведомстве начал в 2006 году в должности помощника прокурора Муслюмовского района. Восемь лет – с 2010 по 2018 год – занимал пост заместителя Азнакаевского городского прокурора. Последние три года был помощником прокурора Республики Татарстан по организационным вопросам и контролю исполнения.
Напомним, ранее занимавшая эту должность Нурия Сабирзянова возглавила прокуратуру Тюлячинского района.