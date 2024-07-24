В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

В районе Фолклендских островов затонуло норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia. Согласно сообщению испанского агентства EFE, в результате крушения погибло не менее восьми человек, передает РИА Новости.

Инцидент случился в понедельник вечером на юге Атлантического океана. Судно, принадлежавшее норвежской компании Ervik Havfiske и ходившее под флагом острова Святой Елены, имело на борту многонациональную команду из 27 человек.

По данным правительства автономного сообщества Галисия, среди членов экипажа были десять испанцев, из которых шестерых удалось спасти, двое погибли, а судьба еще двоих остается неизвестной. Кроме того, на борту находились восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции, и власти пытаются установить точное число жертв и выживших, а также причины, приведшие к затоплению судна.