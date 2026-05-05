В АТК татарстанцам напомнили об ответственности за ложные сообщения о теракте

За заведомо ложное сообщение о теракте человек можнт получить большой штраф или лишиться свободы. Об этом жителям Татарстана напомнили в Антитеррористической комиссии.

«Речь идет не только о телефонном звонке. Квалифицируется и устное, и письменное сообщение», – объяснил «Татар-информу» руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.

Ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте наступает с 14 лет. Виновный выплатит штраф в размере 200-500 тысяч рублей, или будет ограничен в свободе на срок до трех лет.

Если же сообщение «шутника» касалось объектов социальной инфраструктуры или последствием его стал крупный ущерб, то виновника ждет штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если выяснится, что целью преступника было дестабилизировать деятельности органов власти, он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

В том случае, когда действия сообщившего о ложном теракте стали причиной смерти человека или повлекли за собой другие тяжкие последствия, ему может светить до десяти лет лишения свободы.

К тому же, виновник будет обязан возместить ущерб от последствий его преступления.

«К сожалению, сегодня в эту деятельность вовлекается немало несовершеннолетних. Иногда ими движут хулиганские мотивы – сорвать урок или перенести экзамен. Нередко мы сталкиваемся с тем, что телефонные мошенники из недружественных нам стран подталкивают к преступлению наших детей. Они массово обзванивают разные объекты с сообщением о минировании и не понимают, что понесут серьезную ответственность», – резюмировал Ильдус Гараев.