news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Астраханской области ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ
Скопировать ссылку
Сегодня утром российские системы ПВО предотвратили очередную террористическую атаку Киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
В районе семи часов утра в северной части Астраханской области сработали РЭБ и ПВО.
В результате были уничтожены пять украинских беспилотников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2