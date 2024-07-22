В Астраханской области ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ

Сегодня утром российские системы ПВО предотвратили очередную террористическую атаку Киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.

В районе семи часов утра в северной части Астраханской области сработали РЭБ и ПВО.

В результате были уничтожены пять украинских беспилотников.