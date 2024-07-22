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СВО 22 июля 2024 08:45

В Астраханской области ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ

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Сегодня утром российские системы ПВО предотвратили очередную террористическую атаку Киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.

В районе семи часов утра в северной части Астраханской области сработали РЭБ и ПВО.

В результате были уничтожены пять украинских беспилотников.

#спецоперация на Украине
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