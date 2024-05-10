В Астрахани задержали распространителя наркотиков, от которых умерли пять человек

В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек и 14 госпитализированы, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следователей, в ночь на 9 мая на территории двух районов Астрахани обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительная причина смерти – отравление неизвестным веществом.

Кроме того, в медицинские учреждения с аналогичным диагнозом поступили 14 жителей города и ближайших районов области, 11 из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ», – указали в пресс-службе УМВД по региону.

Сейчас полицейские устанавливают соучастников, а также других потребителей опасных для жизни запрещенных веществ.