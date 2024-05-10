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В Астрахани задержали распространителя наркотиков, от которых умерли пять человек
В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек и 14 госпитализированы, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.
По версии следователей, в ночь на 9 мая на территории двух районов Астрахани обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительная причина смерти – отравление неизвестным веществом.
Кроме того, в медицинские учреждения с аналогичным диагнозом поступили 14 жителей города и ближайших районов области, 11 из которых находятся в тяжелом состоянии.
«Задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ», – указали в пресс-службе УМВД по региону.
Сейчас полицейские устанавливают соучастников, а также других потребителей опасных для жизни запрещенных веществ.
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