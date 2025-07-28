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Происшествия 28 июля 2025 12:32

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

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В Астрахани произошло обрушение части подъезда в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации министерства, обрушение произошло в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Спасатели вручную разбирают завалы.

«Спасатели завершают проверку квартир в соседних подъездах и эвакуацию жителей. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 85 специалистов и 32 единицы техники», – говорится в сообщении.

#Астрахань
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