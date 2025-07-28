В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани произошло обрушение части подъезда в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации министерства, обрушение произошло в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Спасатели вручную разбирают завалы.

«Спасатели завершают проверку квартир в соседних подъездах и эвакуацию жителей. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 85 специалистов и 32 единицы техники», – говорится в сообщении.