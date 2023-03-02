Полиция Астрахани проверяет инцидент у памятника Тукаю

Видео с полностью обнаженным мужчиной, разминающим шею и боксирующим около памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю, появилось сегодня в астраханских телеграм-каналах. В пресс-службе региональной полиции сообщили, что оперативники уже проводят проверку.

На оскорбительный перфоманс у памятника Габдулле Тукаю отреагировала руководитель Региональной национально-культурной автономии татар Астраханской области Динара Межитова.

«Подобные публичные акции, развернутые на фоне памятников историческим личностям и деятелям культуры, – это противостояние, которое больные люди не знают, как выразить и им нечем аргументировать свои действия. Чтобы придать масштабности своим выходкам, эти “люди” выбирают памятники ярким представителям народов, а в данном случае татарского – одного из коренных народов Астраханской области. Но чаще всего за такими выходками нет никакой четкой позиции. Однако те, кто устраивает подобные провокации, должны быть найдены и наказаны в соответствии с Законом РФ», – прокомментировала Межитова.

Напомним, в 2020 году 20-летний астраханец изрисовал краской и нацистской символикой памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Также пострадал памятник ногайскому просветителю Абдулхамиду Джанибекову. В прошлом году его осудили на семь лет.