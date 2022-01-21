В «Астане» опровергли интерес к нападающему «Рубина» Деспотовичу

В ФК «Астана» опровергли интерес к нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу, который сегодня был отправлен тренироваться с дублем казанской команды, а также попрощался с клубом в своем Instagram, пишет «Чемпионат».

«Информация об интересе "Астаны" к Деспотовичу — это слухи», - заявили в казахстанском клубе.

Деспотович пришел в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провел 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года.