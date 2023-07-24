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В ассоциации перевозчиков РТ объяснили, почему казанский автобус ехал с разбитым стеклом
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в одном из казанских автобусов разбито стекло.
«Нормально у нас тут сразу проветривается, да? Двигатель-то жаркий у него, окошечко открывается сразу», — шутит на видео автор ролика.
Как сообщили в Ассоциации АТП РТ, водитель автобуса тронулся с остановки Ипподромная в сторону Туфана Миннуллина, от рядом проезжающего Камаза отлетел камень. В связи с этим разбилось боковое стекло автобуса. После этого водитель доехал до остановки и, высадив пассажиров, уехал в гараж.
«Техническая служба автотранспортного предприятия установила новое стекло, автобус сейчас на маршруте», –рассказал председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
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