В ассоциации перевозчиков рассказали подробности ДТП с казанским автобусом

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что на улице Ершова пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение.

В сообщении говорилось, что водитель автобуса №63 потерял сознание, в результате чего случилась авария.

Фото: © Соцсети

Как рассказали «Татар-информу» в Ассоциации АТП РТ, водителя ослепило солнце, из-за чего он врезался в забор.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших среди пассажиров нет, водитель и кондуктор также не пострадали.