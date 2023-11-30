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В ассоциации перевозчиков рассказали подробности ДТП с казанским автобусом
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что на улице Ершова пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение.
В сообщении говорилось, что водитель автобуса №63 потерял сознание, в результате чего случилась авария.
Как рассказали «Татар-информу» в Ассоциации АТП РТ, водителя ослепило солнце, из-за чего он врезался в забор.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших среди пассажиров нет, водитель и кондуктор также не пострадали.
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