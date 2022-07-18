В Ассоциации АТП РТ прокомментировали инцидент с кондуктором и пассажиром в Залесном

В соцсетях появилась видеозапись, сделанная в поселке Залесный в Казани. На кадрах видно, как кондуктор автобуса отпихивает от транспорта мужчину, и тот падает на землю.

Как пояснил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, по проезжей части шел нетрезвый мужчина. Пешеход стал бить по проезжающему мимо автобусу. За рулем автобуса находилась девушка-водитель. Она открыла дверь и пояснила, что посадка вне остановки невозможна. Однако пешеход не стал слушать доводы шофера и зашел в кабину, после чего стал приставать к девушке-водителю. На помощь пришел кондуктор, который вывел дебошира на улицу.

«Действиям кондуктора будет дана правовая оценка на комиссии. Случай взят на контроль Комитетом по транспорту Казани», – пояснил Темляков.

