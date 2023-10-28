В Ассамблее народов РТ назвали работу с молодежью способом воспитания толерантности

Поддерживать стабильность многонационального и многоконфессионального общества необходимо в первую очередь за счет воспитания молодежи. Об этом заявила заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Наталья Сабитова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Я считаю, что прежде всего взрослому поколению нужно работать с молодежью. Всегда должна быть преемственность. Мы должны давать им знания, истории, рассказывать, как жили наши предки, бабушки, дедушки <…>. Наша страна сильна многообразием», — заметила председатель татарстанской Национально-культурной автономии мордвы.

При этом Сабитова предложила использовать для воспитания молодежи в том числе и изучение истории Советского Союза. После этого ведущий противопоставил СССР, который населяло множество национальностей, и нынешнее отношение к мигрантам — на его взгляд, «несколько опасливое».

Но общественница не согласилась с журналистом. «На базе Ассамблеи народов Татарстана есть узбекская, таджикская диаспоры и диаспоры других народов. Они очень активно работают, проводят различные мероприятия. Например, это республиканский праздник Науруз», — отметила она.

«Когда есть праздник, люди вместе. Если будет какая-то проблема, они всё равно будут вместе», — добавила Наталья Сабитова, упомянув, что «узбекские, таджикские, другие общины готовили плов» для участников специальной военной операции.