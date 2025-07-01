В аспирантуре Поволжского университета начнут подготовку по региональной экономике

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма появилось новое направление подготовки в аспирантуре – «Региональная и отраслевая экономика». Об этом сообщил ректор образовательной организации Рафис Бурганов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Открытие этого направления связано с новым вектором развития туризма в стране. Оно непосредственно влияет на социально-экономическое развитие как регионов, так и отдельных отраслей. В университете представлены все уровни образования, в том числе аспирантура. В этом году ведем прием на пять программ», – рассказал он.

Бурганов добавил, что в этом году планируется принять абитуриентов на 1005 бюджетных мест. Их количество снизилось на 46 мест за счет сокращения приема на заочную форму обучения, констатировал он.

«80% наших абитуриентов проходят дополнительные испытания профильной направленности. Особенностью приемной кампании этого года является ее реализация посредством Госуслуг РФ и системы "Суперсервис" по всем уровням подготовки – от СПО до аспирантуры», – подчеркнул ректор.

По его словам, по среднему профессиональному образованию университет предлагает четыре программы подготовки, по программам бакалавриата – 12.

«Магистратура в этом году представлена 14 программами, включая две новых программы, на которые мы планируем принять 193 абитуриента на бюджетной основе», – заключил Бурганов.