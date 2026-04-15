В архивах Татарстана хранится более 141 тыс. аудиовизуальных документов. По этому показателю республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Об этом на 20-м заседании Госсовета РТ сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Растет объем комплектования архивов электронными фото–, видео– и фонодокументами в ЕАИС РТ, что отражает современные тренды и требует внедрения новых подходов хранения и использования, над чем мы активно работаем. За 2025 год принято более 5 тыс. единиц хранения аудиовизуальных документов», – рассказала она.

В 2018 году была создана государственная информационная система «Единая архивная информационная система Республики Татарстан» (ЕАИС РТ). Она объединяет государственный архив, 46 муниципальных архивов и более 6,9 тыс. организаций – источников комплектования.

«Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных технологий стало неотъемлемой частью нашей работы и значительно повысило качество обслуживания граждан и организаций», – добавила Габдрахманова.

По ее словам, в прошлом году архивы республики обработали более 92 тыс. запросов, из которых 48% поступили в электронном формате.