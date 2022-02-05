В Архангельской области успешно прошел пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

В Архангельской области с космодрома Плесецк прошел успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны страны.

«<...> в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что все операции перед стартом и во время него прошли в штатном режиме. Запуск стал первым в 2022 году для ракеты-носителя среднего класса «Союз-2».

Летные испытания комплекса стартовали в ноябре 2004 года, за 17 лет с космодрома Плесецк провели 52 пуска ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.