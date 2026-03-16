В Архангельской области студента приговорили к 13 годам лишения свободы за диверсию

В Архангельской области 21-летний студент был приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену и диверсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный областной суд.

На преступление молодого человека подвигли кураторы в мессенджере, бывшие сотрудниками спецслужб Украины. По их указанию юноша облил горючей смесью и поджег релейный и батарейный шкафы на железной дороге. После задержания молодой человек полностью признал свою вину.

«С учетом требований закона, исключительно положительных характеризующих данных, смягчающих обстоятельств осужденному, признанному виновным в особо тяжких преступлениях, по совокупности назначенных наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три с половиной года – в тюрьме», – рассказали в суде.