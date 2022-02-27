В Архангельской области прошел пик заболеваемости Covid-19

Архангельская область прошла пик очередной волны заболеваемости коронавирусом. Об этом губернатор Александр Цыбульский сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что ежедневно снижается число новых ковид-случаев: за последние четыре дня суточное количество заболевших не доходит до тысячи. Кроме того, уменьшается и количество пациентов, которым требуется госпитализация, — на сегодня их всего 36.

«Мы видим, что заболеваемость стремительно идет на спад, — отметил Цыбульский. — Такая ситуация позволяет нам переходить к постепенному смягчению действующих ограничений».

По его словам, в ближайшие дни он вынесет вопрос об отмене QR-системы на рассмотрение регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.