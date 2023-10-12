В Архангельске задержали 18-летнего парня, пытавшегося поджечь военную технику

Силовики успешно предотвратили попытку 18-летнего местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Установлено, что 18-летний парень по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.

Как указано в сообщении, инцидент произошел еще в сентябре. Парня задержали с поличными, возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.