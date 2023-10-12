Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Архангельске задержали 18-летнего парня, пытавшегося поджечь военную технику
Силовики успешно предотвратили попытку 18-летнего местного жителя совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Установлено, что 18-летний парень по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.
Как указано в сообщении, инцидент произошел еще в сентябре. Парня задержали с поличными, возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников