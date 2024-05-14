В Архангельске пожарные ликвидировали пожар на теплоходе

Пожарные полностью ликвидировали пожар на теплоходе «Ломоносов», стоящем в доке в Архангельске. Об этом сообщает МЧС России.

Ликвидировать открытое горение удалось сегодня рано утром.

«При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды», – добавили в ведомстве.

Фото: © Северо-Западная транспортная прокуратура

Теплоход загорелся 13 мая в сухом доке на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Горела верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. Пострадавших нет.

По факту возгорания теплохода Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.