В «Артеке» у 12 детей выявлен коронавирус

Количество заболевших коронавирусом детей в «Артеке» достигло 12. Инфекция выявлена еще у шестерых отдыхающих, сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день выявлено 12 детей по признакам инфекционным, мы их перевели в медицинские учреждения Министерства здравоохранения Республики Крым», – рассказал директор международного детского центра Константин Федоренко.

Родители заболевших были проинформированы, дети находятся на связи с родными.

На сегодня в «Артеке» пребывают около 2,5 тыс. детей. Ранее Covid-19 выявили у шестерых подопечных детского центра, их всех поместили в инфекционную больницу, а контактировавших с ними – в обсерватор. В лагере провели дезинфекцию, он продолжит работу.