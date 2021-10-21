В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» запущена череда сольных концертов

Фото: Владимир Васильев

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» впервые прошел авторский сольный концерт. Музыкальный вечер трио «Версия» открыл чреду творческих концертов камерных коллективов в стенах Алафузовского театра.

«За десять лет существования нашего трио музыкальный вечер на сцене Арт-резиденции стал для нас первым сольным концертом. Им же мы открываем череду концертов в доме „Созвездия”, что невероятно почетно. То, что мы представим зрителям сегодня, — результат работы всей команды Арт-резиденции», — рассказали вокалистки.

Фото: © Владимир Васильев

Сольный концерт был подготовлен солистками специально для Арт-резиденции. На помощь во время его создания пришли артисты театра «Созвездие-Йолдызлык». Общими усилиями они подарили слушателям лучшие образцы эстрадной музыки на русском, английском, французском и испанском языках.

Гости концерта то погружались в ностальгические воспоминания сквозь призму песни «Хорошие девчата», то проникались чувствами любви через «Мамины глаза», то переживали сильнейшие эмоции под «Лаэн» из мюзикла Ромео и Джульетта.

Фото: © Владимир Васильев

«Эти девушки являются достоянием нашей республики. Они честно служат своему городу, Татарстану, а главное, искусству. Сегодня они представляют интереснейший репертуар на самом высоком профессиональном уровне. Я искренне рад, что наш театр наполняется такими сильными голосами», — прокомментировал событие генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев

Зрелищности вокальным номерам в этот вечер добавил не только тщательно подобранный видеоряд, но и хореография Студии театра танца «Дорога из города». Особенно горячо публика восприняла огненное фламенко в их исполнении.

Фото: © Владимир Васильев

Арт-резиденция готовит для своих гостей ряд новых проектов, которые в дальнейшем войдут в репертуар театра. Уже 25 октября состоится литературно-музыкальный вечер «Золотой век русской поэзии: близкий и далекий», а 27 октября — концерт «Путешествие: театр — это».