В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» запущен цикл джазовых концертов

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» стартовала серия джазовых концертов. Новым направлением в Алафузовском театре будет заниматься Камерный оркестр джазовой музыки Kazan Сity под руководством Марата Николаева. Накануне камерный состав представил первую программу цикла — «Мы из джаза», ставшую своеобразной визитной карточкой коллектива.

«Наш оркестр в составе двух саксофонов, трубы, тромбона, клавишных, ударных и бас-гитары существует давно, однако некоторое время пребывал в латентном состоянии. По сути, сегодняшний концерт — возрождение нашего коллектива. Для слушателей мы представили „вечнозеленую“ джазовую классику», — рассказал Марат Николаев.

Фото: © Владимир Васильев

По словам руководителя коллектива, Kazan Сity представляет более раннюю джазовую форму музицирования, которая возникла в Америке в начале XX века.

«Гораздо позже появились масштабные оркестры, которые „пересели“ в концертные залы, а раньше это были небольшие составы, которые играли на улицах, где это искусство и зародилось», — пояснил музыкант.

В программу вечера вошли произведения, составляющие золотой фонд классического джаза, среди которых Puttin’ on the ritz Ирвинга Берлина, Moonglow Уилла Хадсона и Ирвинга Миллса, All of me Сеймура Саймонса и Джералда Маркса и другие.

Фото: © Владимир Васильев

Но и без специфичных композиций в этот вечер не обошлось – музыканты представили такие самобытные направления, как бразильский и восточный джаз, явно пришедшиеся по вкусу слушателям вечера.

Украшением вечера стали выступления артистов Арт-резиденции Лианы Зайнуллиной и Рамиля Айметдинова. Их голоса поочередно вступали то в пронзительный диалог с трубой, то в задушевную беседу с саксофоном.

Фото: © Владимир Васильев

«Джаз — это в первую очередь импровизация, которая становится удачной только тогда, когда музыканты на сцене хорошо чувствуют и понимают друг друга. В этом смысле мне повезло выступить с настоящими профессионалами своего дела. Я делаю только первые шаги в джазе, но рада, что имею возможность уже на этом этапе петь в дуэте с выдающимся коллективом», — поделилась Зайнуллина.

В планах оркестра — подготовка новых программ, которые дополнят репертуарную составляющую Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Все они будут доступны и по «Пушкинской карте».