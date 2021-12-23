В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проходят «Каникулы Снегурочки»

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошла премьера интерактивного представления «Каникулы Снегурочки». В ярком театрализованном шоу со спецэффектами, масштабными декорациями и взаимодействием со зрителями примирились два королевства — Деда Мороза и Кощея Бессмертного.

Процесс примирения начали Снегурочка и ее новая подруга — внучка Кощея Бессмертного. Вместе с юными зрителями они познали прелесть живого общения и дружбы, а другие персонажи истории стали проводниками в атмосферу таинства новогодней ночи.

«Все сказки объединяет то, что они несут добро. А наша история ещё и помогает понять, что гораздо лучше быть добрым, отзывчивым человеком, чем закрываться в себе. Что никакие компьютерные технологии не заменят живого общения. И что в жизни всегда находится место настоящему чуду», — отметила режиссер спектакля, заслуженная артистка РТ Марина Ясельская.

Особенную остроту увлекательному сюжету придали зажигательные танцы и веселые песни, а изюминкой постановки стало то, что юные гости сами стали участниками истории.

И конечно же, не обошлось без подарков от арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», которые герои спектакля вручили детям после представления у интерактивной елки.

Представление «Каникулы Снегурочки» в стенах арт-резиденции также пройдет 29 и 30 декабря и с 3 по 5 января. Во время праздников гостями спектаклей станут воспитанники детских домов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.