В арт-резиденции «Йолдызлык» прошла премьера, посвященная золотому веку русской поэзии

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» представлен литературно-музыкальный вечер «Золотой век русской поэзии: близкий и далекий». Премьера войдет в репертуар Алафузовского театра и будет проходить на сцене арт-резиденции еженедельно.

Поэзия Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, проза Антона Чехова и Ивана Тургенева, музыкальные сочинения Михаила Глинки и Петра Чайковского звучали в исполнении творческого состава арт-резиденции. Причем само действие было непрерывным и представляло собой постановку, где номера сменяли друг друга в обстановке светского раута.

«Наша задача – сохранить культурный код нашей страны, сберечь то, что заложено нашими талантливыми предками: композиторами, писателями, поэтами. А главное – передать это наследие подрастающему поколению. Важно заинтересовать их, чтобы придя домой, они с интересом открыли томик Тургенева или покопались в романсах Чайковского. Тогда можно считать, что наша работа проделана не зря», – считает председатель правления региональной молодежной общественной организации РТ «Созвездие – Йолдызлык», режиссер постановки Марина Ясельская.

На первый литературно-музыкальный вечер были приглашены ученики школ Кировского района Казани, а также учителя русского языка и литературы. Планируется, что постановка будет ориентирована на молодое поколение в возрасте от 14 до 22 лет, потому билеты будут доступны и по «Пушкинской карте».