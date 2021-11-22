В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» пройдут «Новогодние каникулы Снегурочки»

Труппа Алафузовского театра подарит юным жителям Казани и гостям татарстанской столицы новогоднюю сказку о дружбе Снегурочки и внучки Кощея Бессмертного — Аламакыз.

Посетители Алафузовского театра окажутся в атмосфере казанской усадьбы XIX века. Дух старины оживит яркое театрализованное представление со спецэффектами, масштабными декорациями и взаимодействием со зрителями, подготовленное труппой арт-резиденции. Среди них — воспитанники фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», студенты и выпускники ГИТИСа, Театрального института имени Щукина, Казанской государственной консерватории, а также заслуженные артисты РТ и лауреаты международных конкурсов.

Из мрачного IT-пространства Кощея Аламакыз переместится в царство Деда Мороза. Оказавшись в незнакомой среде, она познает мир любви, добра, дружбы, тепла и уюта, а также узнает, насколько ценно живое настоящее общение.

«Нам бы хотелось напомнить нашим зрителям, как здорово общаться в офлайн-формате, ведь вместе петь песни, водить хороводы и зажигать бенгальские огни — это так весело», — уверена член режиссерско-постановочной группы — заслуженная артистка РТ Марина Ясельская.

Аламакыз не только изменится сама, но вместе со Снегурочкой изменит мир вокруг к лучшему. Они примирят два сказочных государства и их правителей — Деда Мороза и Кощея Бессмертного.

«Здесь будет всё — театральное представление, песня, танец, а главное, наши юные гости сами смогут стать участниками действа», — объяснила Ясельская.

Бонусом для зрителей станут новогодние сувениры.

Премьера интерактивного представления состоится 23 декабря. Оно будет идти в стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» до конца новогодних праздников.