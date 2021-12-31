«Созвездие-Йолдызлык» рассказало о достижениях и лучших постановках 2021 года

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялось подведение итогов уходящего, 2021 года. О значимых мероприятиях, концертах, постановках, проведенных в здании Алафузовского театра, рассказал руководитель движения и худрук театра — заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

В начале выступления он поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова за это здание, открывшее свои двери в 2020 году. По его словам, для всех артистов — лучших выпускников фестивального движения — очень значима возможность работать и творить в историческом здании, представлять свои труды не только жителям Казани, но и всей республики.

Подводя итоги, Дмитрий Туманов подчеркнул, что за год творческой группой была произведена огромная работа. Было проведено множество концертов, где на высочайшем уровне представлялись лучшие образцы татарской и русской эстрады. Также в репертуар театра вошли два литературно-музыкальных вечера русской и татарской поэзии: «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий» и «Неугасимое созвездие».

Он напомнил, что одним из ярких достижений года стал спектакль «Свет далекой звезды» по творчеству выдающегося татарского поэта Хасана Туфана, который получил высокую оценку руководства республики. В 2022 году русскоязычная постановка будет проходить и на татарском языке.

За короткий период арт-резиденция сумела не только скомпоновать репертуар театра, но и представить свои наработки в районах республики. Эта работа продолжится и в следующем году.

На данный момент в стенах резиденции проходит еще одна премьерная постановка для самых юных жителей республики — новогодний интерактивный спектакль «Каникулы Снегурочки». Предполагается, что в 2022 году состоится премьера спектакля для школьников младших групп.

«К нам поступило множество просьб, в частности из районов республики, создать постановку для детей от 7 до 14 лет. Планируем, что к весне мы запустим постановку для этой категории детей. Будет ли это спектакль или мюзикл, на данный момент идет обсуждение формы этой постановки», — пояснила исполнительный директор театра Наталья Смирнова.

После новогодних каникул творческие силы группы будут брошены на репетицию премьеры «Хитроумная влюбленная» по одноименной пьесе Лопе де Вега. Режиссером спектакля выступит Александр Туманов, известный казанцам постановкой «Лиса и виноград», идущей в стенах казанского ТЮЗа.

Затем творческая группа арт-резиденции была поощрена за проделанную работу благодарственными письмами от министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, а также почетными грамотами от Министерства культуры РТ.

С 3 по 5 января в стенах театра пройдут показы спектакля «Каникулы Снегурочки», а 14 января казанцы смогут отметить старый Новый год вместе с труппой «Новогодним концертом». 21 января будет вновь показан спектакль «Свет далекой звезды».