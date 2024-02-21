В Арт-пространстве «Сегоднязавтра» Санкт-Петербурга открылась выставка казанских мастеров

Фото: арт-группа «Замороженная конина»

В Арт-пространстве «Сегоднязавтра» открылась выставка «Сквозь речной сюр. Историко-сюрреалистические факты из Казани». Новая экспозиция демонстрируют работы казанских художников, исследующих взаимоотношения родного города и водной стихии. Мифы и предания Поволжья, легенды об озёрах Кабан и реке Казанке переосмысливаются в разных материалах и авторских высказываниях — от живописи до видеоарта.

Выставку посетил Ренат Валиуллин - постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и зачитал приветственный адрес от имени Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.

Идея выставки переплелась с контекстом, в котором существует артпространство «Сегоднязавтра» — площадка находится на берегу Финского залива в непосредственной близости от имения художника Ильи Репина «Пенаты». Работы Репина на исторические и жанровые темы известны всем. Но есть картина, которая выбивается из репинской энциклопедии русской жизни. Работа «Садко» из собрания Государственного Русского музея написана на основе знаменитой былины. Это нетипичный для Репина мифологический сюжет — художник запечатлел сцену, в которой главный герой, путешественник Садко встречает в подводном царстве свою будущую жену. Картина вдохновила казанских художников на переосмысление водной стихии в городах, когда вокруг воды складываются истории и мифы.

Мы знаем огромное количество суеверий, небылиц и вымыслов, окружающих реки, каналы и мосты Петербурга — города, который невозможно представить без воды. Но и Казань может рассказать немало легендарных историй. Это и легенды о Су анасы — сказочной водяной; это и предания о сокровищах, спрятанных на дне озера Кабан; это и миф о Зиланте — драконе, охраняющем город. Все эти легенды формируют уникальный культурный код, который исследуется на новой выставке.

Отношения казанцев с водой переосмысляются в искусстве современных казанских художников. Работы Катерины Конюховой напоминают разрезы водной массы, а импульсивные абстракции Рамина Нафикова и Елены Волковой вовлекают зрителя в морскую пучину. Графика Лилии Косолаповой знакомит с легендой о затонувших сокровищах на озере Кабан в центре Казани, а керамические объекты Насти Мороз погрузят на дно Голубых озер.

Междисциплинарные работы объединены «водной» концепцией выставки и представляют масштабный срез художественной сцены Казани, который стал отличным началом для знакомства с искусством этого региона.

Кураторами выставки стали две казанские художницы — Катерина Конюхова и Настя Мороз, представляющие арт-группу «Замороженная конина». В формате группы художницы курируют творческие проекты, создают инсталляции, читают лекции, ведут одноимённый подкаст и популяризуют локальное современное искусство.

«Я очень рада, что кураторы Катерина Конюхова и Настя Мороз предложили идею этого проекта для нашего арт-пространства. В этой выставке есть множество смыслов, с которыми мне интересно работать в формате «Сегоднязавтра» — это и память места, и изящные отсылки к наследию Репина, и многообразие разных техник и материалов в экспонатах. Для меня особенно ценно то, что мы показываем срез искусства целого региона с невероятно самобытной и интересной художественной сценой — и я очень надеюсь, что эта выставка станет началом нашей работы с авторами и кураторами из разных городов России» - отметила Анна Мовчан, основатель и руководитель арт-пространства.