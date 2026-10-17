В Арском районе Татарстана восстанавливают лесополосу у Казанки

В Арском районе Татарстана продолжают восстанавливать защитную лесополосу в водоохранной зоне реки Казанки. Работы проводят в рамках мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает «Татарстан 24».

В экологической акции на территории Арского лесничества приняли участие около 70 человек. Они высадили молодые деревья на участке площадью 1,5 га. Всего за время акции высадили 5 тыс. саженцев дуба и сосны.

Работы направлены на сохранение природных территорий вблизи реки. В Арском районе находится исток Казанки – одной из рек Татарстана.