В Арском районе Татарстана пройдет праздник «День коня» с призовым фондом 2 млн рублей

В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана 11 сентября пройдет конно-спортивный праздник «День коня». Призовой фонд составляет около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В этот день проводятся конно-спортивные соревнования. В этом году формат конных состязаний получил международный статус — в популярных забегах на 40, 80 и 120 километров примут участие не только спортсмены из Татарстана, но и представители других российских регионов, а также ближнего зарубежья», — отметили в министерстве.

Запланированы скачки чистокровных, полукровных и местных пород, а также конкурс по борьбе на лошадях «Аударыш». Кроме того, в дистанциях до двух километров, в скачках «Сельские джигиты», будут состязаться лошади татарской породы.

На мероприятии также будут организованы конкурсы на скорость запряжки в телегу и самую красивую повозку, «Сельский снайпер», «Кумысмен». Помимо этого, состоятся мастер-класс по ковке лошадей, борьба на поясах, чемпионат по поеданию национальной выпечки «Эчпочмак» и сельскохозяйственная ярмарка.