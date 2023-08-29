В Арском районе Татарстана по нацпроекту достроена школа на 500 мест

В селе Нижние Метески Арского района Татарстана по национальному проекту достроена школа на 500 мест. Заключение о соответствии требованиям проектной документации новому учебному заведению сегодня выдала Инспекция Госстройнадзора РТ.

Строительство школы началось в сентябре прошлого года. Общая площадь кирпичного здания с утеплением и вентилируемым фасадом составляет 8609 кв. метров.

Школа возведена в рамках национального проекта «Образование». В Татарстане по этому проекту возводятся девять школ.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

