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В Арском районе Татарстана по нацпроекту достроена школа на 500 мест
В селе Нижние Метески Арского района Татарстана по национальному проекту достроена школа на 500 мест. Заключение о соответствии требованиям проектной документации новому учебному заведению сегодня выдала Инспекция Госстройнадзора РТ.
Строительство школы началось в сентябре прошлого года. Общая площадь кирпичного здания с утеплением и вентилируемым фасадом составляет 8609 кв. метров.
Школа возведена в рамках национального проекта «Образование». В Татарстане по этому проекту возводятся девять школ.
Национальные проекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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