Праздник «День коня» отметят в Арском районе РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана 9 августа состоится праздник «День коня». В программе - скачки, мастер-классы и праздничный концерт. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«В этом году пройдет юбилейный, X конноспортивный фестиваль "День коня". Состоятся дистанционные пробеги на дальние дистанции: 40, 80, 100, 120 и 160 километров. Приедут участники со всей России: из Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Пензенской, Ульяновской, Липецкой областей, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Судить участников будет судейская коллегия международной категории», – отметил он.

Гелюс Баязитов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Будут организованы скачки разных пород, показательные выступления юных спортсменов на пони, турнир по борьбе на лошадях, мастер-классы и различные конкурсы, добавил он.

«Праздник "День коня" стал важной частью программы, направленной на поддержку, развитие и популяризацию индустрии коневодства», – заключил Баязитов.

Светлана Каппушева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На празднике будут проведены чемпионат и первенство Татарстана по дистанционным конным забегам и традиционные скачки, сообщила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

«На дистанционные забеги уже заявились участники из семи регионов страны, в том числе и всадники из Татарстана. Они начнутся рано утром, в 4:30. Также пройдут зрелищные скачки. Это одни из самых древних соревновательных состязаний, где определят самую зрелую лошадь», – пояснила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Борьба на лошадях пройдет в трех весовых категориях: до 70, от 70 до 90 и 90+ килограмм. Общий призовой фонд спортивной части составит 2,2 млн рублей, подчеркнула Каппушева.

Также подготовлена и богатая культурная программа, продолжил первый заместитель руководителя Исполкома Арского района Ренат Гатиятов.

Ренат Гатиятов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Официальное открытие праздника состоится в 16:00 с театрализованного пролога, затем начнутся выставки и конкурсы. В концертной программе выступит певец Анвар Нургалиев, а также фольклорные коллективы Арского района. Будет организована торговая площадь и пункты питания», – отметил он.

Будут проводиться народные игры, а также турниры по борьбе среди взрослых и детей, а завершится фестиваль праздничным салютом.