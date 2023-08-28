В Арском районе столкнулись три легковушки, один человек погиб

Накануне в Арском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием трех легковушек.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, смертельная авария произошла накануне в 18.20 на 77-м км автодороги М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада X-RAY» превысил скорость при завершении обгона и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Skoda Rapid и Hyundai Solaris.

В результате ДТП погиб пассажир отечественной легковушки. Кроме того, пострадали водитель и 3 пассажира автомобиля «Лада X-RAY», водитель и 2 пассажира Skoda, среди которых один несовершеннолетний.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.



