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В Арском районе столкнулись три легковушки, один человек погиб
Накануне в Арском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием трех легковушек.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, смертельная авария произошла накануне в 18.20 на 77-м км автодороги М-7 «Волга».
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада X-RAY» превысил скорость при завершении обгона и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Skoda Rapid и Hyundai Solaris.
В результате ДТП погиб пассажир отечественной легковушки. Кроме того, пострадали водитель и 3 пассажира автомобиля «Лада X-RAY», водитель и 2 пассажира Skoda, среди которых один несовершеннолетний.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.
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