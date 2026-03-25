В Арском районе стартовали зональные семинары Госкомитета РТ по закупкам

Сегодня в Арском районе начались первые в 2026 году зональные семинары Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам. Ключевыми темами мероприятий стали «Эффективное участие в закупках» и «Госзакупки: изменения и практика применения 44-ФЗ», сообщает пресс-служба ведомства.

С приветственным словом к участникам обратились глава Арского муниципального района Алмаз Хисамутдинов, председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов и генеральный директор АО «Центр развития закупок РТ» Нияз Газеев. Они отметили высокую активность участников.

«Важно не только разбирать изменения законодательства, но и выстраивать системную работу по содействию татарстанским производителям, а также поддерживать участников закупок», – подчеркнул Марат Зиатдинов.

В роли спикеров выступили эксперты Госкомитета РТ по закупкам, АО «Агентство по государственному заказу РТ», Министерства экономики РТ, АО «Центр развития закупок РТ», а также представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ.

В семинарах приняли участие порядка 250 заказчиков и более 30 поставщиков из 11 районов республики. Для заказчиков рассказали о нововведениях 44-ФЗ, разобрали типичные ошибки при согласовании позиций, обсудили работу на биржевой площадке и практику УФАС.

Для поставщиков основными темами стали меры поддержки предпринимателей, новые правила национального режима, риски попадания в реестр недобросовестных поставщиков и вопросы уменьшения неустойки.

Зональные образовательные семинары по закупкам в районах Татарстана будут продолжены в течение всего 2026 года.