В Арском районе РТ создадут Парк зихангиров и аллею писателей

В Арском районе РТ в этом году продолжится создание общественных пространств. В Новокинерском поселении построят Парк зихангиров, а в селе Новый Кырлай обустроят набережную реки Ия и создадут аллею писателей. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильшат Нуриев на заседании Совета района.

«Уже начался капитальный ремонт Арской гимназии №5, административного здания сельского поселения в селе Шушмабаш», — рассказал докладчик.

Нуриев отметил, что также запланировано строительство жилых домов на 48 и 32 квартиры, благоустройство десяти дворовых территорий.

Кроме того, планируется капремонт девяти многоквартирных домов, ФАПов в населенных пунктах Средние Верези, Кшкар и Старые Турнали, сельского Дома культуры в селе Старый Кырлай, Арской централизованной библиотечной системы, Новокинерской участковой больницы, помещений мировых судей. Предполагается установка блочно-модульного ФАПа в селе Смак-Корса.

«Как только позволят погодные условия, приступим к реконструкции сетей водоснабжения в самых проблемных населенных пунктах — поселке Урняк и селе Новый Кишит», — подчеркнул глава района.

Он добавил, что будет завершен ремонт автодороги Арск — Большая Атня — Кошлауч и отремонтирована дорога Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван (от Апазова до села Хасаншаих).

Ожидается капитальный ремонт моста через суходол на автодороге Арск — Большая Атня и строительство дороги до населенного пункта Малые Турнали. За счет средств муниципального дорожного фонда проведут дорожные работы на пяти улицах Арска.

По словам Нуриева, будут обустроены парковками и подъездами 11 социальных объектов, расположенных в городском и сельских поселениях.

Докладчик также рассказал, что доходная часть консолидированного бюджета Арского района за 2023 год составила более 2 млрд рублей, в том числе собственные доходы — 690,8 млн рублей (налоговые и неналоговые доходы, акцизы).

Дополнительные поступления только по национальным проектам (инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным) достигли более 1,1 млрд рублей, что составляет 50% к консолидированному бюджету района.