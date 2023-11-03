В Арском районе РТ отремонтирован участок дороги до границы с Марий Эл длиной 2,6 км

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок автодороги Арск – граница Республики Марий Эл протяженностью 2,6 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 18,3 тыс. кв. метров, укреплены обочины», – отметили в министерстве.

Работы проведены в Арском районе республики на участке региональной дороги от 1+488 по 4+107 км.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.