В Арском районе РТ открылся Духовно-просветительский центр имени Тукая

Фото: пресс-служба ДУМ РТ.

В Арском мухтасибате открылся новый Духовно-просветительский центр имени Габдуллы Тукая. Открытие объекта приурочено к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

На церемонии со словами приветствия и благодарности выступили глава Арского района Ильшат Нуриев, главный казый РТ Джалиль Фазлыев, заместитель муфтия Равиль Зуферов, имам-мухтасиб Арского района Амир Миннемуллин, имамы, мухтасибы, спонсоры, строители и др.

Камень в основание строительства центра был заложен всего чуть более года назад, 21 июня 2021 года. Трехэтажное здание возвели рядом с центральной мечетью Арска. Здесь разместились три учебных класса общей вместимостью 80 человек, столовая на сто человек, конференц-зал, библиотека, мужская и женская комнаты для омовения.

С 1 октября в новом центре стартуют курсы по основам ислама, которые будут преподавать 7 остазов.