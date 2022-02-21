В Арском районе РТ на отчетной сессии подвели итоги года

21 февраля состоялось XV заседание райcовета в Арском муниципальном районе Татарстана. Об этом пишет газета «Арский вестник».

В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, депутаты Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, Рустам Калимуллин, депутат Государственного Совета РТ Лутфулла Шафигуллин.

На заседании выступил глава Арского района, председатель Совета района Ильшат Нуриев. Он рассказал об итогах социально-экономического развития муниципалитета за 2021 год и озвучил перспективы на 2022-й.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поблагодарил тружеников района за достойный вклад в развитие республики, отметив, что Арский район имеет большие возможности.