В Арском районе пьяный мужчина упал в ручей и захлебнулся

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Новое Чурилино утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия выехала дежурная смена спасателей ЗПСО №4. По предварительным данным, 69-летний пьяный мужчина упал с крутого обрыва в овраг и захлебнулся в ручье.

Спасатели извлекли тело погибшего с поверхности воды в двух метрах от берега и передали правоохранителям.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.