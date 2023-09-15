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В Арском районе пьяный мужчина упал в ручей и захлебнулся
Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Новое Чурилино утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место происшествия выехала дежурная смена спасателей ЗПСО №4. По предварительным данным, 69-летний пьяный мужчина упал с крутого обрыва в овраг и захлебнулся в ручье.
Спасатели извлекли тело погибшего с поверхности воды в двух метрах от берега и передали правоохранителям.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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