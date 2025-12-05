В Арском районе прошли пожарные учения с элементами спасательной операции

Фото: Пресс-служба Министерства юстиции Республики Татарстан

В здании судебных участков мировых судей Арского района прошли пожарные учения, которые развернулись в условиях, максимально приближенных к реальной чрезвычайной ситуации.

Мероприятие организованно совместно Министерством юстиции республики и Главным управлением ФССП по Татарстану с привлечением нескольких экстренных служб.

По легенде, огонь охватил один из кабинетов первого этажа. В считаные минуты сработала система оповещения, давая сигнал к немедленной эвакуации.

«Эвакуация прошла быстро и организованно. Девять сотрудников покинули здание самостоятельно и своевременно после сигнала тревоги, что показывает хорошую подготовку сотрудников аппаратов судебных участков», – прокомментировали в Минюсте Татарстана.

Особое внимание во время учений уделили спасению пострадавшего. Сотрудники МЧС оперативно обнаружили и вывели человека из задымленного помещения, после чего передали его бригаде скорой помощи.

«Время реагирования пожарных расчетов было оперативным от момента поступления сигнала. Взаимодействие между различными службами также было на должном уровне», – сообщил начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей Ленар Гайниев.

Вокруг здания сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность и не допускали посторонних в зону проведения учений. Медики развернули пункт первой помощи и продемонстрировали порядок действий при различных травмах, возможных при пожаре.

«Такие тренировки на судебных участках республики проводятся регулярно. Это позволяет поддерживать необходимый уровень готовности к чрезвычайным ситуациям», – добавил начальник отдела Минюста республики.