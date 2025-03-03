В Арском районе продолжается реконструкция музея Габдуллы Тукая и усадьбы Сагди

Фото: пресс-служба «Единой России»

В деревне Новый Кырлай продолжается полномасштабная реконструкция литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая и усадьбы крестьянина Сагди Салихова, приемного отца великого татарского поэта. Работы ведутся в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба «Единой России», реставрация началась в конце апреля прошлого года и приурочена к 140-летию со дня рождения классика национальной поэзии. В 2026 году в Татарстане планируют масштабно отпраздновать эту дату, и поэтому к реконструкции музейного комплекса приступили заранее, учитывая, что она должна проходить аккуратно и бережно.

Музейная экспозиция, посвященная Габдулле Тукая, в селе Новый Кырлай появилась еще в 1960-х годах. Но сам литературно-музейный комплекс Габдуллы Тукая открыли лишь в 1979 году. Двухэтажное деревянное здание музея строилось по проекту, разработанному известным архитектором и скульптором Баки Урманче, который лично контролировал ход работ и даже выбирал брусья для будущего комплекса. При проектировании здания архитектор учитывал особенности традиционных мотивов татарских сельских домов, фасад дома-музея был выкрашен в темный тон охры. Именно такого цвета был павильон ТАССР на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года. При реконструкции здания все эти нюансы учтены.

«В апреле 2026 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. В целях подготовки и проведения праздничных, юбилейных мероприятий разработан республиканский план мероприятий. В этот план включены ремонтные работы в музейном комплексе. Ценность проведенных мероприятий заключается в первую очередь, конечно же, в сохранении культурного наследия. В данном проекте заложен образовательный потенциал, потому что обновленный музей с хорошей инфраструктурой привлекает внимание молодежи и является стимулом для изучения своей истории, культуры», - рассказала руководитель депутатской группы партии «Единая Россия» в Совете района, замглавы Арского района Алсу Мухаметова.

На ремонтно-реставрационные работы самого здания музея выделено 57,7 миллионов рублей. На реконструкцию усадьбы крестьянина Сагди – объекта культурного наследия – из республиканского бюджета выделено около 9 миллионов рублей. Также капитальный ремонт ведется в усадьбе муллы Мухамметгарифа Тукаева, отца Тукая, в деревне Кошлауч. На эти работы потратят 3 миллиона рублей.

Еще одна из задач – капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда, расчистка русла реки Ия в Новом Кырлае и благоустройство территории вдоль набережной до дома Сагди. И именно эти работы – наиболее затратные по финансам, более 298 миллионов рублей. Благодаря этому появится новый туристический маршрут «По следам Тукая» вдоль набережной. Она обустроена пешеходными дорожками из брусчатки и в виде деревянных настилов на сваях вдоль реки Ия, подходов к ним со стороны улицы Тукая, которые соединяют точки притяжения в один кольцевой туристический маршрут. Созданы парковочные площадки для туристических автобусов и автомобилей. Сама трасса маршрута и основные зоны будут освещены. Для этого везде проложены инженерные сети. Туристы смогут наслаждаться не только красивыми видами реки, но и объемно-пространственными композициями, арт-объектами со звуковым сопровождением, световыми инсталляциями по всему маршруту. Устанавливают также малые архитектурные формы индивидуального изготовления, среди которых – ротонда, павильон.

«Сейчас в рамках ремонтно-реставрационных работ практически обновили всё. В этом году нам предстоит еще одна задача – создание новой современной экспозиции, которая будет интересна для посетителей разных возрастов. И отмечу, что ежегодно количество посетителей нашего музея составляет 20-30 тысяч, и благодаря уже обновлению мы ожидаем, что их количество увеличится в два раза», - отметила директор литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая Алина Мухаметшина.

Сейчас продолжаются реставрационные работы литературного музея, дома крестьянина Сагди Салихова. На объекте отремонтировали кровлю, заменили внутренние системы электроснабжения, отопления, отреставрировали окна, покрасили фасады. В здании провели работы по внутреннему отделочному слою полов. Обновление будет завершено к концу года. К этому моменту запланирована и реэкспозиция музея – она будет современной с национальным колоритом.