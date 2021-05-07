Все жители Арского района, сделавшие прививку от коронавируса, будут получать поощрения за вакцинацию. Скидки и бонусы от компаний-партнеров начнут предоставляться с 8 мая, рассказал руководитель районного исполкома Расул Мухарямов.
По его словам, эта инициатива стала первой в Татарстане, и на сайтах всех участников акции уже стала появляться информация о преимуществах, которые можно получить, сделав прививку.
Получить скидку или бонус можно через приложение госуслуг.
«Когда человек вакцинируется, информация об этом вводится в реестр. Информация отобразится в личном кабинете на сайте госуслуг. То есть он приходит в магазины-партнеры, участвующие в акции, и показывает смартфон, подтверждает, что действительно вакцинировался», — объяснил Мухарямов.
К примеру, Арское АТП предложит участникам 50-процентную скидку на проезд, а магазины и заведения общепита — скидки либо бонусы.
Как рассказали в исполкоме, сейчас в списке 11 компаний, но в дальнейшем их число увеличится.
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Арском районе привившиеся от Covid-19 будут получать подарки за вакцинацию
Все жители Арского района, сделавшие прививку от коронавируса, будут получать поощрения за вакцинацию. Скидки и бонусы от компаний-партнеров начнут предоставляться с 8 мая, рассказал руководитель районного исполкома Расул Мухарямов.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа