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Ру Тат
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7 мая 2021  21:06

В Арском районе привившиеся от Covid-19 будут получать подарки за вакцинацию

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Все жители Арского района, сделавшие прививку от коронавируса, будут получать поощрения за вакцинацию. Скидки и бонусы от компаний-партнеров начнут предоставляться с 8 мая, рассказал руководитель районного исполкома Расул Мухарямов.
По его словам, эта инициатива стала первой в Татарстане, и на сайтах всех участников акции уже стала появляться информация о преимуществах, которые можно получить, сделав прививку.
Получить скидку или бонус можно через приложение госуслуг.
«Когда человек вакцинируется, информация об этом вводится в реестр. Информация отобразится в личном кабинете на сайте госуслуг. То есть он приходит в магазины-партнеры, участвующие в акции, и показывает смартфон, подтверждает, что действительно вакцинировался», — объяснил Мухарямов.
К примеру, Арское АТП предложит участникам 50-процентную скидку на проезд, а магазины и заведения общепита — скидки либо бонусы.
Как рассказали в исполкоме, сейчас в списке 11 компаний, но в дальнейшем их число увеличится.

арский район Вакцинация от коронавируса
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