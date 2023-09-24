В Арском районе пожарный извещатель спас от гибели пожилую женщину

Сегодня в 03.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в частном бревенчатом доме в селе Кзыл Яр Арского района РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны установили, что горит деревянная веранда и кровля жилого дома.

В 04.05 огнеборцы ликвидировали открытое горение на общей площади 36 кв.м.

Как выяснилось, в доме проживала 76-летняя женщина. Дом был застрахован, кроме того, в 2018 году глава сельского поселения Новый Кинер безвозмездно установил 2 автономных дымовых пожарных извещателя.

Услышав звук сработки извещателя, женщина проснулась и успела выбежать из дома, после чего вызвала пожарную охрану.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве отметили, что всего в период с 2016 по 2023 года автономные дымовые пожарные извещатели установили в 138 домовладениях жителей Татарстана.

В 108 случаях пожаров, включая сегодняшний, произошедших в этот период, в жилых домах и квартирах, благодаря срабатыванию извещателей спасены жизни 269 человек, в том числе 85 детей.

С начала 2023 года зарегистрированы 7 случаев пожаров, включая сегодняшний, где благодаря сработке пожарных извещателей спаслись 8 человек.