В Арском районе подтопило участок проселочной дороги

В Арском районе из-за таяния снега поднялся уровень воды в реке Казанка, и вода затопила грунтовую дорогу в поселке Качелино, сообщает ГУ МЧС России по РТ. Перелив над грунтовой дорогой составляет 5 см.

«Угрозы населенному пункту нет, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, эвакуация людей не требуется», – отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пешеходы могут перейти через мост, расположенный в 20 метрах от затопленной дороги. В поселке дежурит добровольная пожарная команда.

Объездные пути предусмотрены: с юга поселка можно проехать по асфальтированной дороге, а к отрезанному участку — по другой грунтовой дороге.