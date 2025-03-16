news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 16 марта 2025 18:47

В Арском районе подтопило участок проселочной дороги

Читайте нас в
Телеграм
В Арском районе подтопило участок проселочной дороги

В Арском районе из-за таяния снега поднялся уровень воды в реке Казанка, и вода затопила грунтовую дорогу в поселке Качелино, сообщает ГУ МЧС России по РТ. Перелив над грунтовой дорогой составляет 5 см.

«Угрозы населенному пункту нет, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, эвакуация людей не требуется», – отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пешеходы могут перейти через мост, расположенный в 20 метрах от затопленной дороги. В поселке дежурит добровольная пожарная команда.

Объездные пути предусмотрены: с юга поселка можно проехать по асфальтированной дороге, а к отрезанному участку — по другой грунтовой дороге.

#арский район рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

15 марта 2025
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

15 марта 2025