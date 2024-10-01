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В Арском районе открыли первый в Татарстане памятник леснику
В поселке Урняк Арского района Татарстана открыли памятнику леснику. Скульптуру установили около административного здания Арского лесничества, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Скульптура изготовлена из бронзы. Фигура лесника опирается на сажальный меч Колесова — изобретенную в 1883 году специальную лопату для посадки сеянцев и саженцев лесных культур. На постаменте присутствует надпись: «Хранителю леса — леснику».
«Открытие подобного памятника — уникальное событие для республики. Это дань уважения нелегкому и благородному труду <...> лесоводов», — заметил в ходе церемонии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«В Татарстане уделяется особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных ресурсов, рационального и неистощительного лесопользования», — подчеркнул он.
Собравшихся на открытие памятника также поздравили бывший министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров, глава Арского района Ильшат Нуриев и глава Сабинского района Раис Минниханов.
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