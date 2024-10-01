В Арском районе открыли первый в Татарстане памятник леснику

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В поселке Урняк Арского района Татарстана открыли памятнику леснику. Скульптуру установили около административного здания Арского лесничества, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Скульптура изготовлена из бронзы. Фигура лесника опирается на сажальный меч Колесова — изобретенную в 1883 году специальную лопату для посадки сеянцев и саженцев лесных культур. На постаменте присутствует надпись: «Хранителю леса — леснику».

«Открытие подобного памятника — уникальное событие для республики. Это дань уважения нелегкому и благородному труду <...> лесоводов», — заметил в ходе церемонии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В Татарстане уделяется особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных ресурсов, рационального и неистощительного лесопользования», — подчеркнул он.

Собравшихся на открытие памятника также поздравили бывший министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров, глава Арского района Ильшат Нуриев и глава Сабинского района Раис Минниханов.