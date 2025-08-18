news_header_top
Общество 18 августа 2025 11:50

В Арском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Во время обследования территории Арского района инспекторы Северного управления Минэкологии РТ выявили нарушение природоохранного законодательства. Вблизи села Байкал была обнаружена несанкционированная свалка отходов производства и потребления общей площадью 6 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свалка была включена в перечень природоохранных мероприятий, реализуемых за счет экологических поступлений в бюджет района. На текущий момент работы по ее ликвидации завершены, и нарушение законодательства устранено.

Напомним, что в районах РТ продолжаются работы по реализации природоохранных мероприятий, финансируемые из средств местных бюджетов, поступивших за счет экологических платежей, в рамках соглашений между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и районными исполнительными комитетами.

Охрана окружающей среды соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

#несанкционированная свалка #арский район #министерство экологии и природных ресурсов РТ
