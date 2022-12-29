В Арском районе для детей участников СВО организовали путешествие в резиденцию Кыш Бабая

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Для детей участников спецоперации из Арского района устроили волшебное зимнее путешествие по резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы. Они встретились с ожившими сказочными героями татарских сказок: Шурале, Убырлы Карчык, драконом Аждаха.

Кроме того, юные гости посетили комнату желаний, писем и подарков, смогли посмотреть кукольный спектакль и поучаствовать в танцевальном флешмобе со всеми сказочными персонажами. На мероприятии присутствовала и член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», координатор региональных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«В резиденции через национальных сказочных героев дети знакомятся с культурой и историей Татарстана. Есть и своя спортивная составляющая. Ребята делятся на команды, бегут по тропе. Очень много двигательной активности. Очень надеемся, что в дальнейшем резиденция станет местом семейного отдыха и эти ребята сюда приедут еще раз уже с отцами, вернувшимися со СВО», – сказала Ольга Павлова.

Также она отметила, что руководство резиденции не первый год сотрудничает с благотворительными фондами, которые помогают детям из детских домов и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они традиционно приезжают сюда в январе.