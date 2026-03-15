Происшествия 15 марта 2026 20:25

В Арске загорелись частный дом и баня, пожилой хозяин получил ожоги

Частный дом и баня загорелись на улице Тукая в Арске. ‎72-летний хозяин получил ожоги руки и головы. Его доставили в приемный покой Арской ЦРБ, от госпитализации отказался.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает: перегружать электросети и иметь в доме ветхую проводку – опасно. Нельзя оставлять включенными электроприборы без присмотра, уходя из дома их необходимо выключать и не оставляй включенными на ночь.

#пожар с пострадавшим
В топе
В Татарстане 15 марта ожидаются туман, гололедица и потепление до +8 градусов

В Татарстане 15 марта ожидаются туман, гололедица и потепление до +8 градусов

15 марта 2026
В Татарстане 10 тысяч медиков получат в этом году новую форменную одежду

В Татарстане 10 тысяч медиков получат в этом году новую форменную одежду

15 марта 2026
Новости партнеров