В Арске загорелись частный дом и баня, пожилой хозяин получил ожоги

Частный дом и баня загорелись на улице Тукая в Арске. ‎72-летний хозяин получил ожоги руки и головы. Его доставили в приемный покой Арской ЦРБ, от госпитализации отказался.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает: перегружать электросети и иметь в доме ветхую проводку – опасно. Нельзя оставлять включенными электроприборы без присмотра, уходя из дома их необходимо выключать и не оставляй включенными на ночь.