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В Арске высадили 1600 деревьев в рамках «Марафона добрых дел»
Три района Татарстана присоединились к акции «Марафон добрых дел – лучший подарок Президенту!», приуроченной ко дню рождения главы государства Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
В Кукморском районе республики прошел спортивный турнир, в программу которого вошли соревнования по футболу, волейболу и мини-кроссу. Площадкой стала Большекукморская средняя школа. Также в учебном заведении была организована общешкольная линейка с участием депутатов Большекукморского сельского поселения Ришата Ханафиева и Ильфата Тимергалиева, а также директора школы Айдара Хакимуллина.
«Детям рассказали о Президенте, его любви к спорту и активному образу жизни», – говорится в сообщении.
Кроме того, в реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ, расположенном в Кукморе, состоялся мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей. При участии депутата горсовета Рамзии Юртаевой, а также педагогов и сотрудников центра в ходе мероприятия были изготовлены парафиновые горелки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.
Глава Черемшанского района РТ Рамиль Айбатов в рамках акции поздравил жительницу поселка Кзыл Яр Муниру Гурьеву со столетним юбилеем. Имениннице вручили поздравительные письма Президента РФ и Раиса РТ.
К акции присоединился и Арский район, где были высажены 1600 деревьев. Участие в этом приняли глава района Ильшат Нуриев, а также активисты «Единой России».
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