В Арске в фестивале «Созвездие-Йолдызлык» приняли участие более 1,5 тыс. участников

В Арском районе гала-концертом завершился шестой зональный этап XXII Ежегодного открытого республиканского молодежного эстрадного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В нем приняли участие более полутора тысяч юных дарований из Тюлячинского, Сабинского, Арского, Балтасинского, Атнинского, Высокогорского, Кукморского районов. Из 311 творческих номеров в семи номинациях компетентным жюри были отобраны 78.

«Нас часто спрашивают: „Какой основной критерий отбора участников?“. Я всегда отвечаю, что не нужно быть экспертом, чтобы ответить на этот вопрос. Здесь важно все: внешний вид, костюм, подача и само мастерство. Любой номер состоит из большого количества факторов и никакой из них нельзя отбросить. Именно из них создается полный образ номера», — поделилась секретом успешного выступления заслуженный работник культуры РТ, певица, актриса, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алина Ивах.

Она подчеркнула, что участники каждой зоны отличны чем-либо. Ребята шестого отборочного тура отличились своей искренностью и непосредственностью.

В рамках отборочного тура были также проведены круглые столы. Члены отборочной комиссии встретились с педагогами участников фестиваля всех номинаций проекта, в числе которых «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», и поделились своим опытом. В контексте фестивального движения такие встречи стали традиционными, но с каждым годом приобретают все большую востребованность.

«На мой взгляд, сложно переоценить значение круглых столов в рамках проекта. Пожалуй, это одна из самых важных составляющих невидимой части фестиваля. Мы даем возможность участникам, прошедшим отбор, показать наилучший результат уже на суперфинале. К тому же эксперты дают советы не только по конкретному номеру, но и помогают выбрать дальнейший вектор развития того или иного коллектива или юного артиста», — поделился мнением лауреат международных и всероссийских конкурсов Айдар Сулейманов.

Он также подчеркнул, что за последние годы все чаще участниками демонстрируются национальные песни и танцы, а также лучшие образцы советской эстрады, что особенно радует членов жюри.

Напомним, что отборочные туры также пройдут в Лаишеве (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Всего будет охвачено 45 районов Татарстана. Участники от 5 до 21 года могут представить свое творчество по направлениям «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

«Приятно замечать, что многие педагоги слышат пожелания членов жюри. В этом году Арский район отличился разнообразными и уникальными костюмами. Многие не придают значение этой важной составляющей. Но ведь если ребенку не будет нравиться свой внешний вид, он будет показывать соответствующий результат на сцене. К тому же, здесь были представлены прекрасные стилизованные песни и танцы с татарским колоритом. Очень заметна основательная работа, проведенная педагогами», — подчеркнула народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина.

Видеозаписи отборочных туров можно будет найти на YouTube-канале «Созвездие-Йолдызлык». Также на сайте Pro.культура.РФ и на телеканале ТНВ ведется трансляция зональных гала-концертов проекта. 9-13 апреля финалисты отборочных туров встретятся на Суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выйти на гала-концерт фестиваля. Традиционно он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

В этом году учрежден спецприз Госансамбля песни и танца РТ «За сохранение национальной культуры», обладатель которого также станет известен на гала-концерте. Напомним, фестивальное движение проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.